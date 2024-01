'Notícia No Seu Tempo': Lula critica a Vale e Gleisi faz defesa de Mantega; ações caem

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (26/01/2024):

E mais:

Política: Ramagem é suspeito de usar Abin contra críticos de Bolsonaro

Economia: Gol entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

Internacional: Críticas de Trump ameaçam ajuda à Ucrânia e segurança da fronteira

Metrópole: Vacina da dengue será dada a crianças de 10 a 14 anos, em 521 municípios

Esportes: Corinthians leva o 11º título de juniores