'Notícia No Seu Tempo': Lula defende ingerência política em investimentos da Petrobras

Depois da queda de mais de 10% na sexta-feira, novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltaram a derrubar ontem os papéis da Petrobras. Lula criticou a distribuição extraordinária de dividendos da empresa, em entrevista ao SBT. Ele disse não ser possível atender "apenas à choradeira do mercado", que chamou de "dinossauro voraz". O presidente afirmou também que a estatal deve "pensar no povo". "O que não é correto é a Petrobras, que tinha de distribuir R$ 45 bilhões de dividendos, querer distribuir R$ 80 bilhões. É R$ 40 bilhões a mais que poderiam ter sido colocados para investimento, fazer mais pesquisa, mais navio, mais sonda", disse Lula. "Tivemos uma conversa séria com a direção da Petrobras." Após a divulgação da entrevista, as ações da petroleira, que subiam entre 1% e 2,3%, fecharam em queda de 1,92% (ON) e 1,30% (PN).

E mais:

Política: Em oposição a Lula, Tarcísio recebe convite e decide visitar Israel

Internacional: Ultradireita exige lugar em coalizão após votação histórica em Portugal