'Notícia No Seu Tempo': Lula desacredita PF e vê 'armação de Moro' em plano de atentado do PCC

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (24/03/2023):

Um dia após a Polícia Federal desmontar um plano de atentado da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) contra o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse suspeitar de "armação" do ex-juiz, que o condenou à prisão durante a Operação Lava Jato. Moro reagiu cobrando "decência" de Lula. A fala do presidente contradiz declarações do seu próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, que elogiou a investigação.

E mais:

Economia: Após decisão do BC e reação do governo, Bolsa cai a nível mais baixo em 8 meses

Política: Crise no Congresso sobre rito das MPs mobiliza o Planalto

Internacional: Netanyahu consegue aprovar lei que dificulta sua deposição

Metrópole: Greve no metrô faz governo adotar até ponto facultativo

Esportes: Inglaterra ganha na Itália após 62 anos

Caderno 2: Mônica faz 60 anos e Mauricio de Sousa revela planos para inspirar novas gerações