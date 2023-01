'Notícia No Seu Tempo': Lula e Lira fazem acordo sobre emendas e PEC de 1 ano de prazo

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (21/12/22):

Um dia após o STF ter derrubado o orçamento secreto, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fechou acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que prevê R$ 12,4 milhões a mais em emendas individuais para cada deputado e R$ 39,3 milhões extras para cada senador. A negociação envolveu a promessa de Lira de garantir votos para aprovar, no plenário da Câmara, a PEC da Transição.

E mais:

Política: Camilo Santana fica com o MEC e Izolda deverá comandar educação básica

Economia: Executivo do Grupo Ultra recusa convite para Indústria

Metrópole: Câmara aprova projeto que permite extensão da Marginal do Pinheiros

Internacional: Pequim diz que não consegue avaliar pandemia, mas hospitais estão lotados

Esportes: Um mar de argentinos para receber Messi e companhia