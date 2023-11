'Notícia No Seu Tempo': Lula iguala Israel a Hamas; lideranças judaicas contestam

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (15/11/2023):

Representantes da comunidade judaica reagiram às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, após receber os brasileiros resgatados de Gaza, equiparou o ataque do Hamas, em 7 de outubro, à reação de Israel. "Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo, o Estado de Israel está cometendo mais um ato de terrorismo ao não levar em conta que crianças não estão em guerra, que mulheres não estão em guerra", disse Lula. O presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Claudio Lottenberg, pediu a Lula mais equilíbrio. "É errado equiparar as ações de uma democracia como Israel com ações do grupo terrorista Hamas", disse. A ONG StandWithUs condenou as "falsas equivalências". O Instituto Brasil-Israel disse que as declarações do presidente reduzem as possibilidades de o País atuar como mediador no conflito.

