'Notícia No Seu Tempo': Lula indica seu advogado e tenta tornar o STF aliado do governo

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (02/06/2023):

O advogado Cristiano Zanin Martins foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Zanin coordenou a estratégia de defesa de Lula no período em que o petista esteve preso em Curitiba. Embora esperada, a escolha está sendo criticada tanto pelo nome como pela estratégia do presidente, que dá sinais de estar construindo uma espécie de "bancada aliada" no STF, formada por ministros de sua confiança."O Brasil vai se orgulhar de ter Zanin como ministro da Suprema Corte", disse Lula. Se o nome for aprovado pelo Senado, Lula terá indicado três dos 11 membros.

E mais:

Política: Operação da PF atinge aliados e ex-assessor de Lira em Alagoas

Economia: Agronegócio leva o PIB brasileiro a crescer 1,9% no trimestre

Metrópole: Descriminalização de porte pode favorecer 1/4 dos detidos com droga

Internacional: Biden ignora ameaças de Putin e amplia envio de armas à Ucrânia

Esportes: Consistente, Thiago Wild vence mais uma e avança em Roland Garros