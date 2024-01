'Notícia No Seu Tempo': Lula muda ministério e exalta 'cabeça política' de Dino no STF

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (12/01/2024):

O anúncio do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, para o comando do Ministério da Justiça não muda apenas a chefia, mas também a estrutura da pasta. E a mudança deve começar pelo secretário-executivo e braço direito de Flávio Dino, Ricardo Cappelli. Ele se encontrou com Dino pela manhã e se comprometeu a fazer a transição para a nova gestão do Ministério da Justiça, após um período de férias. Os principais desafios do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, serão apresentar resultados no enfrentamento ao crime organizado e promover uma "costura institucional" que melhore o diálogo entre diferentes atores dos sistemas de Justiça e de Segurança Pública. A avaliação é de especialistas e de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

E mais:

Internacional: Tribunal de Haia inicia julgamento de Israel por genocídio em Gaza

Economia: Inflação menor que a prevista reduz margem de gasto do governo

Metrópole: Chuva põe até prédio em risco em São Paulo

Esporte: Dorival elogia Neymar, mas não quer dependência