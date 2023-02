'Notícia No Seu Tempo': Lula relata desconfiança em militares e reforça: 'Não são poder moderador'

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (13/01/2023):

Após a tentativa de extremistas de provocar uma intervenção militar no País, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) endureceu o discurso em relação às Forças Armadas e afirmou que elas "não são o poder moderador que pensam ser". Num contexto de críticas e queixas sobre a atuação do Exército na invasão do Palácio do Planalto, Lula afirmou ao repórter Felipe Frazão: "Eu perdi a confiança, simplesmente. Na hora que eu recuperar a confiança, eu volto à normalidade."

E mais:

Política: Torres mantinha em casa rascunho de decreto para mudar resultado eleitoral

Economia: Haddad faz pacote e tenta derrubar o déficit previsto para o ano

Metrópole: Descoberto planeta do tamanho da Terra e em zona habitável

Caderno 2: Compositor André Mehmari leva Machado de Assis a um palco de ópera