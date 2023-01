'Notícia No Seu Tempo': Lula se acerta com PT, mas tem dificuldades com outros aliados

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (23/12/22):

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou mais 16 ministros que vão compor sua equipe. A maior novidade é o vice Geraldo Alckmin na Indústria e Comércio. Lula confirmou somente nomes do PT e de siglas com quem tem maior afinidade política. Ele enfrenta entraves e disputas para abrigar indicados por alas do MDB, do PSD e do União Brasil, partido que integra o Centrão. Uma das dificuldades envolve a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e a deputada eleita Marina Silva (Rede-SP).

E mais:

Economia: Centrão realoca verbas nos moldes do orçamento secreto

Metrópole: País perde 18,3 mil leitos pediátricos em 17 anos, a maior parte no SUS

Internacional: Indícios apontam que onda de covid é mais grave do que o governo chinês afirma

Esportes: Queda nas quartas no Catar não tira Brasil do 1º lugar na classificação