'Notícia No Seu Tempo': Lula se alinha à China e contesta hegemonia do dólar

Em visita oficial à China, o presidente Lula defendeu o uso de moedas locais no comércio entre países integrantes do Brics - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ao participar da cerimônia de posse de Dilma Rousseff no comando do Novo Banco de Desenvolvimento, Lula questionou o motivo pelo qual as nações precisam do dólar para lastrear seus negócios. Sem se preocupar com eventuais críticas dos EUA, mostrou-se alinhado à estratégia do governo chinês de reduzir a preponderância do dólar nas transações internacionais.

Metrópole: SP terá app com alerta para polícia e Samu em escola pública e privada

Política: CNA vai ao STF para tentar barrar invasões do MST

Economia: PT pressiona Haddad por derrubada do teto de investimentos

Internacional: China aceitou enviar armas à Rússia, dizem documentos vazados dos EUA

Caderno 2: Em 'Cauby, Uma Paixão', Diogo Vilela revive o mito