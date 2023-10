'Notícia No Seu Tempo': Luta com o Hezbollah faz Israel esvaziar fronteira com o Líbano

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (17/10/2023):

Pela primeira vez em 17 anos, Israel anunciou plano de remoção da população que vive nas proximidades do Líbano. Com a intensificação de ações do Hezbollah - grupo xiita libanês aliado do Hamas -, o governo israelense decidiu remover moradores de 28 núcleos em uma faixa de 2 km ao longo da fronteira. Cinco pessoas morreram na região por disparos vindos do Líbano. Israel e Hezbollah são inimigos declarados e travaram guerra de um mês em 2006. Israel considera o grupo xiita, apoiado pelo Irã, a sua ameaça imediata mais séria. A estimativa é de que a milícia tenha 150 mil foguetes e mísseis. A maior preocupação de Israel é a de que o Hezbollah se junte ao Hamas e abra uma segunda frente na guerra. O presidente dos EUA, Joe Biden, vem alertando o Hezbollah e o Irã para que não se envolvam no conflito.

E mais:

Economia: BC quer limitar a 12 o número de parcelas sem juros no cartão de crédito

Política: Governo Lula mantém contratos de R$ 920 mi com empresa investigada

Metrópole: Rio Negro chega ao nível mais baixo da história e seca ameaça indústria em Manaus

Esportes: Diniz mexe na seleção e espera futebol melhor contra Uruguai