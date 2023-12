'Notícia No Seu Tempo': Maduro manda criar Estado na Guiana, elege interventor e monta plano de exploração

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (06/12/2023):

Em decisões anunciadas na noite de ontem, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou à estatal PDVSA que distribua licenças para exploração de petróleo na região do Essequibo, disputada com a Guiana. Ele também mandou a Assembleia Nacional aprovar lei que cria o Estado de Guiana Essequiba, com um alto comissariado para sua defesa. A votação está prevista para hoje. Será montado um posto militar avançado em território venezuelano, perto da fronteira, para supervisionar o novo Estado - embora não tenha sido anunciada nenhuma incursão. Maduro designou o general Alexis Rodríguez Cabello como autoridade única do território de 160 mil quilômetros quadrados.

E mais:

Economia: Desaceleração do PIB elevará pressão de Lula por gasto maior em 2024

Metrópole: PF prende 19 por tráfico de 43 mil armas destinadas ao PCC e ao CV

Internacional: Israel invade maior cidade do sul de Gaza, considerada refúgio do Hamas

Política: Presidente decide não ir à posse de Milei; Bolsonaro levará comitiva

Caderno 2: Em 'Wonka', Timothée Chalamet mostra as origens de um personagem marcante

Esportes: Em Minas, Palmeiras joga para confirmar o seu 12º título nacional