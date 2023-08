'Notícia No Seu Tempo': 'Maior devastador' da Amazônia e suspeito de grilagem é preso

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (04/08/2023):

A Polícia Federal prendeu, no Pará, o empresário Bruno Heller, considerado por investigadores de esquemas de grilagem "o maior devastador" da Amazônia. A ação ocorreu durante operação que apura suspeita de invasões de terras da União e desmatamento para criação de gado na Floresta Amazônica. Segundo a PF, a quadrilha desmatou mais de 6,5 mil hectares de floresta. A área equivale a quase quatro ilhas de Fernando de Noronha. Heller seria o "autor responsável pela destruição ambiental, com emprego de enorme aporte de recursos". Seu esquema teria se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União. Na operação, foram executadas ordens de sequestro de bens. O presidente Lula afirmou ontem que a negativa do Ibama ao pedido da Petrobras de exploração de petróleo perto da foz do Rio Amazonas não é definitiva.

E mais:

Política: Indicado por Lula, Zanin toma posse no Supremo

Economia: Divergência entre bancos e varejo trava debate sobre taxas ao consumidor

Metrópole: MP-SP abre inquérito para apurar recusa de livros didáticos federais

Internacional: Trump se declara inocente de tentar reverter resultado da eleição de 2020

Caderno 2: Cinco filmes que transformam as telas em grandes shows