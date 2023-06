'Notícia No Seu Tempo': Mais da metade dos alunos do 2º ano não está alfabetizada, aponta o MEC

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (01/06/2023):

Os novos critérios de avaliação adotados pelo Ministério da Educação (MEC) apontam que 56,4% dos estudantes do 2.º ano do ensino fundamental não estavam alfabetizados em 2021. Entre os parâmetros para alunos de 7 anos, estão escrever bilhetes e convites e ler textos simples, tirinhas e histórias em quadrinhos. As últimas avaliações do Sistema Nacional da Avaliação Básica (Saeb) não delimitavam o que era um estudante alfabetizado. Para o ministro Camilo Santana (Educação), "essa realidade nos envergonha".

Política: Governo Lula já pagou R$ 5,5 bilhões em emendas; Congresso cobra mais

Economia: Relator sofre pressões para incluir na reforma a desoneração da folha

Metrópole: SP prevê concluir em 2026 as obras da Linha Laranja do Metrô

Internacional: Em guerra sem trégua no Sudão, mais de 60 crianças morrem em orfanato

Caderno 2: Arquivo da censura guarda três letras inéditas de Rita Lee