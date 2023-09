'Notícia No Seu Tempo': Mauro Cid propõe acordo de delação premiada à PF

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (08/09/2023):

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, confirmou ao STF que pretende fechar acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Preso desde maio, ele é citado no inquérito das milícias digitais, na investigação sobre fraudes na carteira de vacinação do ex-presidente e no suposto esquema de venda de presentes recebidos por Bolsonaro. Agora, caberá ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz as investigações, decidir se dá andamento ao procedimento. A delação premiada está prevista na Lei das Organizações Criminosas e pode servir para reduzir ou até perdoar a pena do colaborador. Movimento de Cid era esperado pelo Exército.

E mais:

Política: Lula usa 7 de Setembro para posar com militares e ministras

Economia: Alta do petróleo pressiona Petrobras

Metrópole: Cidades do RS se dividem entre ajuda a vítimas e medo de novos temporais

Internacional: Premiê indiano cola imagem ao G-20 e usa cúpula para promoção pessoal

Continua após a publicidade

Esportes: Diniz estreia e Neymar volta no início da caminhada da seleção rumo à Copa