'Notícia No Seu Tempo': MEC quer mais Português e Matemática no ensino médio

Após as críticas no começo do governo Lula à reforma que entrou em vigor em 2022 , o Ministério da Educação (MEC) apresentou ontem suas propostas para o novo ensino médio. As mudanças, que ainda serão submetidas ao Congresso, pretendem voltar a carga horária obrigatória das disciplinas básicas ao mínimo de 2.400 horas. Pela reforma de 2022, a formação geral básica foi reduzida a 1.800 horas. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não será mudado até 2024 e continuará a avaliar o ciclo básico, que, pela proposta do MEC, terá Português, Matemática, Arte, Filosofia, Educação Física, Sociologia, Literatura, Geografia, História, Química, Biologia, Física, Espanhol e Educação Digital.

Política: Cúpula terá Lula pró-floresta, mas com 'fantasma' do petróleo

Economia: Sem regra fiscal, governo tenta 'plano B' por mais verba para novo PAC

Metrópole: Em 6 das 16 mortes em ação no Guarujá, PMs estavam sem câmeras

Caderno 2: Morre Aracy Balabanian, que trilhou, com classe, do drama à comédia