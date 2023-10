'Notícia No Seu Tempo': Melhora do emprego formal se concentra na baixa qualificação

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (24/10/2023):

Desde que a fase mais aguda da pandemia foi superada, o mercado de trabalho tem rendido boas notícias para a economia brasileira, mas a melhora do emprego formal está concentrada em mão de obra de mais baixa qualificação. Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que, de 1,5 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada criadas em 12 meses até agosto, 96% delas foram para empregados com ensino médio completo ou incompleto. No mesmo período, houve fechamento de postos para profissionais com mestrado e doutorado. Esse fenômeno ocorre em momento de alta da escolaridade no País. Para especialistas, o problema evidencia dificuldades estruturais do Brasil de abrir vagas para uma mão de obra mais qualificada.

E mais:

Metrópole: Rio tem maior onda de ataque a ônibus após polícia matar miliciano

Internacional: Pelo 2º turno, Massa enfatiza defesa da democracia; Milei modera o tom

Economia: Campos Neto vê impacto de aperto da liquidez global em emergentes

Política: Cúpula do Congresso concentra força inédita e cria desafio para governo Lula

Esportes: Diogo Soares é prata na ginástica; Nory é nono e adia vaga olímpica