'Notícia No Seu Tempo': Mensalidade escolar deve subir 9% na média em 2024, prevê o setor

As mensalidades escolares devem aumentar entre 8% e 9% em média em 2024, de acordo com levantamentos feitos com 979 escolas da maioria dos Estados brasileiros e pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp). O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou agosto em 4,61% no acumulado de 12 meses. As escolas particulares alegam que seus custos não acompanham a inflação. Na composição da anuidade, além do reajuste de professores e funcionários, entram inadimplência, investimento em tecnologias e até em psicólogos. Grande parte da demanda por aumento, segundo as escolas, ainda deriva dos efeitos da pandemia.

E mais:

Política: Na despedida de Rosa Weber, CNJ aprova ação pela paridade de gênero

Economia: Copom 'fecha a porta' para redução maior, e mercado vê Selic em 11,75%

Metrópole: Medição aponta que gelo marinho tem menor nível na Antártida desde 1979

Internacional: Na Argentina, faltam equipamentos cirúrgicos, remédios e até carros