'Notícia No Seu Tempo': Mercado projeta Selic mais alta ao fim do ciclo de cortes pelo BC

Com o comunicado divulgado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na semana passada, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter afirmado que o País "dificilmente" cumpriria a meta de zerar o déficit fiscal em 2024, executivos e economistas do mercado financeiro praticamente descartaram a possibilidade de haver uma aceleração no ritmo de corte da taxa básica de juro (Selic). Com o aumento do risco fiscal e o cenário externo adverso, mencionados na nota do órgão, o mais provável, segundo eles, é que haja até redução na velocidade de corte da taxa, de 0,5 para 0,25 ponto porcentual, a partir de março. Muitos analistas passaram a projetar que o piso da Selic no fim do atual ciclo de baixa dos juros, em dezembro de 2024, deverá ser de 9,5% ao ano, em vez dos 9% apontados anteriormente.

Metrópole: Chuva deixa moradores sem energia por mais de 48 horas em São Paulo

Internacional: Egito suspende saída de palestino ferido e estrangeiro da Faixa de Gaza

Política: Presidentes usam GLO para maquiar incompetência na segurança pública

Esportes: Verstappen lidera de ponta a ponta e vence GP com batidas e emoção

Caderno 2: Morre atriz Lolita Rodrigues, pioneira da TV, aos 94 anos