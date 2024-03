'Notícia No Seu Tempo': Mercado vê risco para investimentos com postura intervencionista de Lula

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (15/03/2024):

Os sinais emitidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que pode adotar postura mais intervencionista na economia aumentam a incerteza para investimentos e podem dificultar um crescimento mais robusto do País, na opinião de analistas ouvidos pelo Estadão. Essa política ficou evidente nos casos Petrobras e Vale. Em 2023, a formação bruta de capital fixo (medida da taxa de investimentos) recuou e correspondeu a 16,5% do PIB, um nível historicamente baixo e inferior ao de outras economias emergentes. O governo afirma que o Ibovespa teve valorização de 16,65% na atual gestão. Políticas como subsídios e gestão de obras e compras públicas com incentivo ao conteúdo local também são criticadas. "O mundo inteiro já abandonou e a gente insiste", afirma Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do BC. E mais: Economia: Privatizada, Eletrobras registra aumento de 21% no lucro em 2023 Metrópole: Tesouro dos EUA bloqueia bens de integrante do PCC que lavou R$ 1,2 bi

Política: STF passa a investigar assassinato de Marielle

Internacional: Líder democrata do Senado pede renúncia de Netanyahu em Israel

Esportes: Fifa confirma candidatura do Brasil para Copa Feminina de 2027

Caderno 2: Ocupação no Itaú Cultural parte de Maria Bethânia para falar da cultura nacional