'Notícia No Seu Tempo': Mercenário que desafiou Putin morreu em avião que explodiu, afirma Rússia

O mercenário que criticou a estratégia militar russa na Ucrânia e liderou tropas rebeldes na direção de Moscou, em desafio aos generais de Vladimir Putin, estava em um jato da Embraer que explodiu ontem a caminho de São Petersburgo, afirmaram autoridades aéreas russas. Dez pessoas estavam a bordo - três pilotos e sete passageiros. Ninguém sobreviveu. O episódio com Yevgeny Prigozhin ocorre dois meses após o líder rebelde fazer um acordo que previu recuo das milícias comandadas por ele, conhecidas como Grupo Wagner, e seu exílio em Belarus. O presidente dos EUA, Joe Biden, reagiu com ironia. "Não sei direito o que aconteceu, mas não estou surpreso." Putin tem histórico de eliminar adversários.

E mais:

Economia: Incorporadoras voltam a lucrar com alta nos preços de imóveis do MCMV

Política: Governo tenta conter acesso a armas, mas fiscalização sobre CACs diminui

Internacional: Líderes do Brics aceitam ampliar bloco com entrada de 5 membros

Metrópole: Índia é o primeiro país a pousar uma nave espacial na face oculta da Lua