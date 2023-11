'Notícia No Seu Tempo': Milei convida Lula para posse e defende 'construção de laços'

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (27/11/2023):

O presidente eleito da Argentina Javier enviou carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva com um convite para sua cerimônia de posse, no dia 10 de dezembro, na qual ele afirma desejar que seu tempo em comum com o petista no poder "seja uma etapa de trabalho frutífero e construção de laços". A carta representa uma mudança em relação à retórica de Milei durante a campanha eleitoral, quando afirmou que não se reuniria com Lula caso fosse eleito por considerá-lo "comunista" e "corrupto". Ela foi entregue em Brasília ao chanceler Mauro Vieira pela futura ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino. Em outra mudança de tom, Mondino destacou a importância do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Durante a campanha, Milei afirmou que o Mercosul era um "estorvo" para a Argentina.

E mais:

Política: Congressistas querem 'blindar' emendas e ameaçam rever meta de déficit

Internacional: Israel sofre pressão para estender trégua após nova liberação de reféns

Metrópole: Raios matam mais de 80 por ano no Brasil, revela estudo

Economia: Teles se reinventam para manter o caixa

Esportes: Felipe Massa vence pela primeira vez na categoria