'Notícia No Seu Tempo': Milei corta pela metade valor do peso, reduz subsídio sobre tarifas e amplia auxílio social

O governo de Javier Milei anunciou ontem seu plano para conter a inflação e tirar a Argentina da crise. Em vídeo gravado, o ministro da Economia, Luis Caputo, listou dez medidas, entre elas o cancelamento de repasses às províncias, a suspensão de obras públicas e a desvalorização do peso pela metade. A de maior impacto no dia deve ser a redução de subsídios sobre transporte e contas de energia. Embora não tenha detalhado o tamanho do corte, a medida deve ter impacto direto em trens e ônibus da capital e da Grande Buenos Aires. No fim da mensagem, ele garantiu a duplicação de dois programas sociais: o benefício universal por filho - uma espécie de Bolsa Família - e a assistência alimentar, ambos criados em governos peronistas.

Metrópole: Lei que define para onde SP vai crescer tem primeiro aval da Câmara

Internacional: Biden critica Netanyahu e diz que Israel está perdendo apoio

Política: Lula convida governadores para ato por um ano do 8 de Janeiro

Economia: Governo pressiona para mudar texto da LDO, e votação trava

Caderno 2: 'Doutor Monstro' faz reflexão sobre Justiça do País