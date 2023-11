'Notícia No Seu Tempo': Milei reafirma plano de fechar BC e privatizar petrolífera e TV

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (21/11/2023):

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, reiterou ontem os planos de fechar o Banco Central. Segundo ele, mesmo com as medidas que pretende tomar, a inflação - de cerca de 140% ao ano - deve levar até dois anos para cair. Milei reafirmou também a intenção de privatizar a petrolífera YPF e os meios de comunicação estatais, como a TV Pública e a Rádio Nacional. Para isso, precisará do aval do Congresso, onde não tem maioria e espera receber o apoio da coalizão Proposta Republicana (PRO), do ex-presidente Mauricio Macri. Rompendo uma tradição, sua primeira viagem não dever ser ao Brasil. Ele pretende ir para EUA, Israel e Uruguai ainda antes da posse, em 10 de dezembro

E mais:

Internacional: Bebês prematuros são levados de Gaza para Egito

Metrópole: Ação do Brasil e dos EUA impõe perdas bilionárias ao PCC e à Máfia dos Bálcãs

Economia: Com aperto financeiro, pedidos de recuperação sobem 62% no ano

Política: ANJ vê métodos de 'regimes autocráticos' em ataques ao Estadão

Esportes: Seleção brasileira pega a Argentina no Maracanã com 'dinizismo' em xeque