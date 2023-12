'Notícia No Seu Tempo': Milei toma posse, diz que não há dinheiro e anuncia 'tratamento de choque'

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (11/12/2023):

Ao tomar posse como presidente da Argentina para um mandato de quatro anos, Javier Milei anunciou um "tratamento de choque" para superar a crise econômica do país. "Não há dinheiro", disse Milei, em discurso após receber no Congresso a faixa presidencial de seu antecessor, Alberto Fernández. Milei afirmou que "não há espaço para o gradualismo", prometeu um "forte ajuste nas contas públicas" e criticou a "herança" do governo de Fernández. Milei reconheceu que o ajuste econômico causará impactos negativos e poderá levar a uma estagflação. "No curto prazo, a situação vai piorar, mas depois veremos os frutos dos nossos esforços", disse. Numa inovação no protocolo da cerimônia de posse, o discurso, feito das escadarias do Congresso, não foi dirigido aos parlamentares, mas à população.

E mais:

Internacional: Com 'delegação', Bolsonaro fica entre chefes de Estado

Economia: Black Friday morna acende alerta para vendas no Natal

Metrópole: Parte de mina da Braskem sofre rompimento

Política: Governo torna mais difícil punição a ilícito em fundo de pensão