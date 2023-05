'Notícia No Seu Tempo': MP para regulamentar apostas pretende coibir fraude e impor taxação

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (12/05/2023):

Em meio a denúncias de manipulações e escândalos envolvendo atletas e apostadores, medida provisória em fase final de elaboração pelo governo regulamenta o funcionamento das apostas esportivas, proíbe que dirigentes, técnicos, árbitros e jogadores de futebol realizem apostas, veta divulgação de publicidade e propaganda comercial de operadores não autorizados e impede que as casas de apostas adquiram, licenciem ou financiem a aquisição de direitos de eventos esportivos para transmiti-los, distribuí-los ou reproduzi-los em quaisquer plataformas. O governo também planeja estabelecer taxação sobre as apostas. A MP vai alterar a Lei 13.756, sancionada pelo então presidente Michel Temer. Desde 2018, as casas de apostas estão legalizadas, mas operam em uma espécie de limbo regulatório.

Política: Busca por petróleo no Amazonas vira cabo de guerra entre Marina e ministro

Economia: Exigências 'duras' da União Europeia levam governo Lula a reavaliar acordo

Metrópole: PCC 'infiltra' pessoal em aeroporto e tráfico de cocaína cresce em Cumbica

Internacional: Fronteira dos EUA vira território de caos

Caderno 2: Paulinho da Viola imperdível e de graça