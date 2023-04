'Notícia No Seu Tempo': MST afasta governo Lula de maior feira do agronegócio

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (28/04/2023):

Maior evento do agronegócio na América Latina, a Agrishow deverá ser aberta pela primeira vez desde a edição inaugural, em 1994, sem a presença de um representante do governo federal. O ministro da Agricultura e Abastecimento, Carlos Fávaro, disse ter sido "desconvidado" para a abertura da feira, em Ribeirão Preto (SP). Na ocasião, ele teria sido informado pelos organizadores de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará presente. Fávaro está em situação desconfortável com setores do agro desde a retomada de invasões de propriedades produtivas pelo Movimento dos Sem Terra (MST). Ontem, o presidente da Agrishow, Francisco Maturro, tentava demover o ministro da desistência, pessoalmente e por meio de interlocutores. Ele disse a Fávaro que Bolsonaro não subirá ao palco.

E mais:

Política: Ministro critica CPI sobre ações do MST

Economia: Governo vai propor que salário mínimo siga inflação e variação do PIB

Metrópole: Roubo de carga no litoral usa 'vizinhos' e tem receptação de empresas, diz MP

Internacional: EUA pedem extradição de espião russo que se passava por brasileiro

Esportes: Cuca fica 7 dias e tem passagem mais breve da história do Corinthians

Caderno 2: Elis 'ressurge' no palco com filhos