'Notícia No Seu Tempo': MST invade área produtiva e agro alerta para 'estímulo à polarização ideológica'

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (02/03/2023):

A invasão de três fazendas de cultivo de eucalipto da Suzano Papel e Celulose por cerca de 1,7 mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no sul da Bahia provocou reação do agronegócio e a desconfiança do setor sobre a garantia de segurança jurídica no campo. O MST cobra do governo a nomeação do presidente do Incra. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne entidades e empresas do agronegócio e do setor financeiro, disse em nota que a invasão de áreas produtivas pode "alimentar a traumática polarização ideológica" no País e "os enormes desafios fundiários existentes no Brasil não devem ser enfrentados a partir de ações ilegais". O governo não se manifestou sobre a invasão.

E mais:

Política: Deputados do União Brasil, com 3 pastas, pedem CPI do golpe criticada por Lula

Economia: Dividendo de 2022 da Petrobras pode ir a R$ 200 bi; Gleisi fala em 'indecência'

Internacional: FBI diz que covid veio de laboratório chinês e abre nova crise com Pequim

Metrópole: Anvisa derruba obrigatoriedade do uso de máscara em avião e aeroporto

Continua após a publicidade

Esportes: Futebol pode ter mudança no impedimento e tempo de jogo

Caderno 2: Chico Buarque e Mônica Salmaso chegam a São Paulo com o canto ressignificado pelo tempo