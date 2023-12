'Notícia No Seu Tempo': Mudança no estatuto facilita indicações políticas na Petrobras

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (01/12/2023):

Mudança no estatuto aprovada ontem em assembleia extraordinária de acionistas reduz barreiras a indicações políticas para cargos de alto escalão na Petrobras. Pela decisão, foram suprimidas as vedações previstas pela Lei das Estatais, sancionada em 2016, durante o governo Temer, como medida para evitar escândalos de corrupção. A alteração foi aprovada por 54,6% dos votos, praticamente todos da União, acionista majoritária na empresa. Entre os demais acionistas, 31,96% foram contrários e 13,06% se abstiveram. A mudança, porém, não poderá ser aplicada imediatamente porque foi aprovada um dia após o Tribunal de Contas da União (TCU) barrar, por meio de medida cautelar, mudanças de estatuto que facilitassem indicações de nomes a cargos de alto escalão com indícios de conflito de interesse.

E mais:

Política: Câmara aprova na madrugada pacote que muda regras sobre licitações

Metrópole: Novo tremor de terra acontece em bairro onde há mina da Braskem

Internacional: Em meio a trégua em Gaza, atentado do Hamas mata 3 civis em Jerusalém

Caderno 2: CCXP reúne estrelas da televisão e do cinema