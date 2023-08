'Notícia No Seu Tempo': Municípios ligados ao agro lideram geração de novos empregos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (15/08/2023):

Com o agronegócio puxando o crescimento do País, cidades com atividades ligadas direta ou indiretamente ao setor estão se destacando na criação de novos postos de trabalho. Segundo levantamento realizado pela consultoria LCA, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), quatro dos cinco municípios com mais de 50 mil habitantes que criaram o maior número de vagas no primeiro semestre, em relação à população, são vinculados ao agro.

E mais:

Economia: CVM exige mais transparência na recomendação de investimentos

Política: Barroso quer ouvir do 'MST à CNI' e levar à pauta do STF aborto e drogas

Metrópole: Plano do MEC para o ensino médio cria entraves para o técnico

Internacional: Problemas em urnas eletrônicas na capital marcam prévias da Argentina

Continua após a publicidade

Caderno 2: Ingressos para ver Paul McCartney em SP estão esgotados