'Notícia No Seu Tempo': Na Argentina, peso cai e BC sobe juros após radical vencer prévia

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (15/08/2023):

A vitória do libertário Javier Milei na eleição primária de domingo mexeu com a economia da Argentina. Os títulos do país caíram 12% ontem, na abertura dos mercados em Nova York, o peso se desvalorizou e o Banco Central elevou a taxa de juros em 21 pontos, para 118% ao ano. Além de definir o candidato presidencial de cada coalizão, a primária mede apoios com precisão porque a participação geral é obrigatória. O cenário é de disputa acirrada entre três forças. A eleição será em 22 de outubro, com um possível 2.º turno em 19 de novembro.

E mais:

Economia: Fala de Haddad causa mal-estar na Câmara e Lira cancela reunião

Política: Coaf diz que auxiliar de Bolsonaro movimentou R$ 3,3 milhões

Metrópole: Prefeitura de São Paulo propõe mais 300 quilômetros de ciclovias até 2024

Esportes: Neymar troca Europa pela Arábia Saudita