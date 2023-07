'Notícia No Seu Tempo': Nota sobe, mas Brasil precisa de reformas, dizem analistas

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (27/07/2023):

A classificação de risco do Brasil subiu de BB- para BB com perspectiva estável, de acordo com a agência Fitch. A mudança do rating soberano coloca o País a dois degraus do grau de investimento, perdido em 2015, no governo Dilma Rousseff. O codiretor de ratings soberanos para as Américas da Fitch, Todd Martinez, disse que, "neste momento", não vê "necessariamente o Brasil claramente em uma trajetória para recuperar o grau de investimento", mas afirmou que "a agenda do governo está focada precisamente nos pontos que podem levar a um rating mais alto". Para o ministro Fernando Haddad (Fazenda), "não tem cabimento o País não ter grau de investimento". O novo rating pode abrir caminho para investimentos. Analistas, porém, avaliam que o Brasil precisa avançar nas reformas para ter maior controle sobre os gastos públicos.

E mais:

Política: Agraciado com 3 pastas, União Brasil lidera 'traições' ao Planalto na Câmara

Economia: Planalto ignora Planejamento e coloca Pochmann na direção do IBGE

Metrópole: Pós-pandemia, 1/4 dos países regula ou até proíbe celular em sala de aula

Internacional: Com Putin, Dilma critica dólar e nega dinheiro à Rússia

Esportes: Público da primeira rodada cresce 54% em relação ao da Copa de 2019

Caderno 2: Morre cantora que encarnou o espírito punk