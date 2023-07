'Notícia No Seu Tempo': Novo cenário mundial aponta Índia e México como potências

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (31/07/2023):

A dificuldade da China para se reerguer no pós-covid, a mudança nas cadeias produtivas provocada pela pandemia e a guerra na Ucrânia são fatores que fazem com que especialistas apostem em novos atores globais nas próximas décadas. A Índia é considerada potência em expansão no Oriente, próxima a países com crescente poder econômico, como Vietnã e Indonésia, que possuem uma estrutura de produção parecida com a chinesa. Na América Latina, o México está em ascensão, pela proximidade com os EUA. Nesse cenário vislumbrado para os próximos anos, o Brasil não é visto como um dos principais beneficiados, mas, ainda assim, terá oportunidades. O País tem uma base industrial e uma economia de escala, mas problemas como alta carga tributária e deficiências em infraestrutura impedem um ganho maior.

E mais:

Política: Sigilo de reator de submarino deixa País no alvo de Agência de Energia Atômica

Economia: Fim do saque-aniversário do FGTS enfrenta resistência

Metrópole: Obras continuam e Rio Pinheiros já pode ser visto como 'vivo', mas ainda doente

Internacional: Crimes atribuídos ao filho de Petro somam 30 anos de cadeia