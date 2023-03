'Notícia No Seu Tempo': Número de inadimplentes é recorde e chega a 70 milhões

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (10/03/2023):

Em cenário de juros altos e renda das famílias corroída pela inflação, o total de inadimplentes com bancos, empresas de cartão de crédito, financeiras, lojas e serviços de utilidades pública, como água e luz, chegou em janeiro deste ano a 70,1 milhões de pessoas. As dívidas em atraso somavam R$ 323,3 bilhões. Os dois números são recordes da série iniciada em março de 2016 pela Serasa. O crescimento da inadimplência tem levado os bancos a adotar critérios mais rígidos na concessão de empréstimos e as famílias a recorrer mais ao cheque especial e ao cartão de crédito, que cobram juros mais altos.

E mais:

Política: Hesitação do governo brasileiro com regime de Ortega divide base de Lula

Economia: Âncora fiscal 'vai agradar até ao mercado', diz Tebet

Internacional: Cristina Kirchner cometeu 'ato de corrupção de Estado', dizem juízes

Metrópole: Cavalos voltam ao Parque da Água Branca