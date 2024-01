'Notícia No Seu Tempo': Nunes convoca Marta Suplicy para demiti-la após aproximação entre ex-prefeita e Boulos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (10/01/2024):

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) convocou nesta terça-feira, 9, a secretária de Relações Internacionais, Marta Suplicy (sem partido), para uma reunião de última hora na Prefeitura de São Paulo. O encontro foi marcado com o objetivo de demitir a secretária após a divulgação de informações de que Marta voltará para o PT a fim de ocupar a vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o principal adversário de Nunes nas eleições municipais de 2024.

E mais:

Internacional: Após onda de ataques; presidente manda Exército às ruas do Equador

Economia: Aéreas terão ano difícil mesmo com aviões cheios e tarifas altas

Metrópole: Ano mais quente já registrado, 2023 fica perto da zona de risco

Esporte: Indefinições da CBF atingem seleção, clubes e competições