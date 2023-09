'Notícia No Seu Tempo': Ofício da Lava Jato à Suíça surge e enfraquece decisão de Toffoli

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (14/09/2023):

Um ofício encaminhado pelo Ministério da Justiça ao Supremo Tribunal Federal (STF) pode dar força ao questionamento feito pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) à decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, de anular todas as provas obtidas com base no acordo de leniência da Odebrecht. A pasta da Justiça informou ter localizado solicitação de cooperação jurídica com a Suíça feita pela Operação Lava Jato, embora tenha feito ressalvas ao prazo de uso das informações. Toffoli havia argumentado que não havia comprovação do pedido de assistência à Suíça. Segundo ele, a falta de formalização de acordos de cooperação caracterizaria um acesso clandestino pela Lava Jato ao sistema usado pela Odebrecht para controlar os pagamentos de propina a políticos.

E mais:

Política: Tese do crime de 'multidão' sustenta julgamento de 1º réu do 8 de Janeiro

Internacional: Na Rússia, Kim promete ajuda a Putin na luta contra o Ocidente

Economia: Soja supera veículos e se torna o produto mais vendido pelo Brasil à Argentina

Metrópole: Termina a caçada ao brasileiro que mobilizou os EUA