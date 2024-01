'Notícia No Seu Tempo': Operação da PF mira núcleo político de 'Abin paralela' e Carlos Bolsonaro vira alvo

Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), entre eles a Câmara do Rio, na investigação que apura suspeita de uso indevido da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Um dos endereços abordados foi a casa de veraneio de Bolsonaro, em Angra dos Reis, onde Carlos estava com o pai. Foram apreendidos um celular do vereador, notebook, computadores desktop e documentos. A nova etapa do inquérito mira o "núcleo político" vinculado a servidores da Abin. A PF busca identificar os "principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente" por uma "Abin paralela", supostamente criada para monitorar pessoas consideradas adversárias de Bolsonaro e atuar por interesses políticos e pessoais do ex-presidente e dos filhos. A ação de ontem, autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, foi um desdobramento da operação que, na semana passada, atingiu o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Jair Bolsonaro falou em "perseguição claríssima" contra ele e os filhos.

E mais:

Economia: Contas no 1º ano do atual governo têm o 2º maior rombo da história

Metrópole: Por mais policiamento no centro, Estado quer acionar PMs da reserva