'Notícia No Seu Tempo': Pacote de R$ 20 bi para limpar dívidas terá alcance limitado

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (15/02/2023):

Promessa de campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o desenho inicial do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal, é insuficiente para contemplar todo o público-alvo. Como o fundo que será mantido pelo Tesouro para dar garantia às operações deve ser limitado a R$ 20 bilhões, é provável que alguns débitos fiquem fora do programa. Na fase inicial, o Desenrola vai prever a renegociação de débitos de quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2,6 mil) e tinha dívidas de até R$ 5 mil vencidas há mais de 180 dias em 31 de dezembro de 2022. Caso o presidente discorde do projeto, um ajuste poderá ser feito. Se Lula aceitar a proposta, o programa pode ser anunciado nos próximos dias, juntamente com mudanças no Imposto de Renda e no salário mínimo.

E mais:

Política: TSE decide manter minuta de ato golpista em ação contra Bolsonaro

Economia: Minha Casa, Minha Vida tem novas regras

Internacional: Vídeo flagra momento em que míssil russo mata socorrista americano

Metrópole: Governo envia chips de celular para ajuda à área Yanomami, em que não há sinal

Continua após a publicidade

Esportes: CBF endurece pena por racismo e clubes podem perder pontos