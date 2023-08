Notícia No Seu Tempo': País ganha, em média, 17 novos templos evangélicos por dia

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (17/08/2023):

O Brasil assiste a um avanço acelerado no número de templos evangélicos. Somente em 2019 foram abertos 6.356 templos no Brasil, média de 17 por dia, de acordo com estudo do cientista político Victor Araújo, pesquisador associado ao Centro de Estudos da Metrópole, ligado à Fapesp. O Espírito Santo é o Estado mais evangélico, com 93 templos por 100 mil habitantes. O Nordeste tem a menor adesão. O estudo registrou 109,5 mil templos de diversas denominações no País, ante cerca de 20 mil em 2015. O predomínio é das pentecostais (48.781). Entre os motivos para o boom estão o enfraquecimento do catolicismo e a participação de mulheres em postos de liderança nas denominações evangélicas.

