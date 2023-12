'Notícia No Seu Tempo': Panelaços voltam às ruas contra Milei, que promete mais medidas

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (22/12/2023):

O anúncio do megapacote de desregulamentação econômica do presidente Javier Milei foi respondido com um panelaço na Argentina, e manifestantes se reuniram espontaneamente em frente ao Congresso Nacional argentino para protestar. Ontem, o libertário defendeu o seu conjunto de mais de 300 medidas e avisou que vai promover novas mudanças para reformar o Estado argentino. Na noite de terça-feira, 20, Milei foi em cadeia nacional para divulgar o Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), semelhante às Medidas Provisórias no Brasil, para reformar a economia argentina. A medida gerou críticas em setores da oposição e desencadeou protestos e panelaços em diversos bairros de Buenos Aires e cidades do entorno durante a madrugada.

E mais:

Política: Comissão aprova texto-base do Orçamento de 2024, com corte de R$ 7 bi no PAC

Metrópole: Câmara aprova zoneamento com maior permissão a prédios altos em SP

Internacional: Ataque de atirador em subúrbio e universidade de Praga deixa 15 mortos

Saúde: SUS terá vacina contra a dengue a partir de fevereiro, segundo ministério

Continua após a publicidade

Esportes: Decisão entre City e Flu marca duelo de ideias de Diniz e Guardiola