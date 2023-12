'Notícia No Seu Tempo': Papa autoriza que sacerdotes abençoem casais do mesmo sexo

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (19/12/2023):

O papa Francisco formalizou permissão para que sacerdotes abençoem casais do mesmo sexo. Documento divulgado pelo Vaticano prevê uma mudança histórica na política da Igreja Católica, apontando que pessoas que procuram o amor e a misericórdia de Deus não devem ser sujeitas a "análise moral exaustiva" para receber uma bênção. A declaração Fiducia supplicans, sobre o significado pastoral das bênçãos, publicada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, constitui um fato raro. Na introdução, o cardeal argentino Victor Fernandez explica que se fez uma reflexão teológica "baseada na visão pastoral de Francisco", segundo a qual tais bênçãos poderiam ser oferecidas em algumas circunstâncias, contanto que não se confunda o ritual com o sacramento do casamento.

E mais:

Política: Gonet critica MP que busca 'palco e holofotes'

Economia: Ibovespa ultrapassa 131 mil pontos, maior índice de sua história

Metrópole: Marcelinho Carioca é sequestrado ao sair de show

Internacional: Chefe do Pentágono eleva pressão a Israel por segurança de civis em Gaza

Esportes: Fluminense supera 1º tempo ruim, bate Al-Ahly e vai tentar título inédito