'Notícia No Seu Tempo': Para 70% do mercado, Copom deve cortar Selic em 0,25 ponto

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (01/08/2023):

Em reunião hoje e amanhã, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve iniciar o ciclo de cortes dos juros básicos da economia. Após um ano com a Selic estacionada em 13,75%, a expectativa é de queda de 0,25 (para 13,5%) ou de 0,5 ponto porcentual (13,25%). Pesquisa do Projeções Broadcast aponta aposta unânime de corte da Selic entre as 88 instituições financeiras consultadas, das quais 70% (62) esperam recuo de 0,25 ponto e 26 projetam baixa de 0,5 ponto

Política: Nova invasão de unidade da Embrapa pelo MST pressiona o Planalto

Economia: Novas regras para compras de importados começam a vigorar hoje

Metrópole: Operação policial já tem 10 mortes, leva pânico ao Guarujá e deve durar um mês

Internacional: Arábia Saudita promove diálogo de paz sobre Ucrânia; Brasil é convidado

Esportes: Seleção brasileira joga pela classificação