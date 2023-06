'Notícia No Seu Tempo': Para driblar juro, varejo reduz encomendas e atinge indústria

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (19/06/2023):

Pressionado pela retração do consumidor e pelos juros altos do crédito para capital de giro, destinado a pagar as contas do dia a dia, o varejo está adiando novas encomendas à indústria, com o objetivo de imobilizar menos capital em produtos e ganhar fôlego financeiro. Alguns indicadores já mostram esse cenário. Em maio, segundo a Sondagem do Comércio da Fundação Getulio Vargas (FGV), 13,7% dos empresários do setor disseram estar com estoques indesejados, menor nível desde novembro de 2022. Além disso, quase um quarto dos varejistas (23,8%) apontou o custo financeiro elevado, puxado pela taxa básica de juros de 13,75% ao ano, como fator limitante para tocar o negócio, maior índice para os meses de maio desde 2016. Com isso, os fabricantes estão vendo o volume de mercadorias crescer nos armazéns. Segundo a Sondagem da Indústria de Transformação da FGV, de 19 segmentos da indústria, 12 acumulam estoques acima do desejado.

Política: No Planalto, agenda de Rui Costa, chefe da Casa Civil, foca na Bahia

Metrópole: Brasileiros chegam a gastar mais de R$ 200 mil para ter bebê nos EUA

Internacional: Sem consenso, 'Bibi' diz que seguirá com reforma judicial de forma unilateral

Esportes: Verstappen vence e iguala marca de Senna

Caderno 2: Em SP, exposição celebra o legado de Sidney Magal