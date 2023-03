'Notícia No Seu Tempo': Para elevar gastos com saúde e educação, Lula adia regra fiscal

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (22/03/2023):

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a divulgação da âncora fiscal que deve substituir a regra do teto para definir, antes, um aumento nos gastos com saúde e educação. Lula disse ontem que o governo não tem "pressa" para apresentar a proposta da nova regra. Ela só será anunciada após o presidente retornar de sua viagem à China, que ocorrerá entre os dias 26 e 31.

E mais:

Economia: Inflação de serviços dispara e põe mais pressão para o BC adiar corte do juro

Política: Presidente aceita discutir o mandato fixo para o STF

Internacional: Xi firma com Putin 14 acordos, em meio a ameaças de sanções dos EUA

Metrópole: SP tem maior nº de mortes no trânsito para o mês de fevereiro desde 2017

Caderno 2: Segunda temporada de 'Cidade Invisível' retrata histórias vivas