'Notícia No Seu Tempo': Para forçar baixa nos juros, PT vai ampliar pressão sobre o BC

A cúpula do PT apoia a pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente do BC e defende não apenas a substituição de Roberto Campos Neto, mas uma reorientação da política monetária. O plano é impor uma linha "desenvolvimentista" à condução da economia. "O fato de o presidente do Banco Central ter mandato não dá a ele autorização para irresponsabilidade", disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Dirigentes petistas, assim como Lula, criticam a taxa básica de juros da economia, de 13,75% ao ano. Além de elevada, ela conduziria o País à recessão e ao desemprego, segundo eles. A posição será levada à reunião do Diretório Nacional do PT, na segunda-feira. "Ter mandato não significa ser imexível", disse Gleisi.

E mais:

Economia: Por taxas menores, País quer ampliar venda de títulos no exterior

Internacional: Turcos reprovam ação de Erdogan no terremoto; mais de 12 mil morrem

Metrópole: Ibama e Funai iniciam retomada do território Yanomami

Esportes: LeBron James supera Abdul-Jabbar e se torna o maior pontuador da NBA