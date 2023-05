'Notícia No Seu Tempo': Petrobras muda regra de preços e cresce o risco de ingerência

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (17/05/2023):

A direção da Petrobras anunciou a nova estratégia comercial para combustíveis, em que abandona o preço de paridade de importação para gasolina e diesel. O antigo sistema levava em conta a cotação do petróleo no mercado internacional, o câmbio e o custo da importação. A partir de agora, serão observados o custo alternativo do cliente e o valor marginal à própria estatal, o que reduz a transparência e aumenta o risco de ingerência política nas tarifas, alertam especialistas. A alteração é promessa de campanha do presidente Lula. Na avaliação de analistas, as mudanças não alteram radicalmente o cenário de imediato. O teste ocorrerá quando o preço do petróleo subir. A Petrobras anunciou ontem redução do preço da gasolina (R$ 0,40 por litro), do diesel (R$ 0,44) e do gás de cozinha (R$ 0,69).

E mais:

Política: Governo dá superpoderes à CGU na LAI; Lula ignora sigilos da atual gestão

Metrópole: Câmeras em uniformes reduzem o nº de adolescentes mortos pela polícia

Internacional: Após nova ajuda ocidental, Ucrânia tem armas para iniciar contraofensiva

Caderno 2: 'Negra Ópera', de Martinho da Vila, traz canções de seu povo