'Notícia No Seu Tempo': Petrobras reajusta preços; BC prevê impacto na inflação

A Petrobras reajustou o preço da gasolina nas refinarias em 16,2% e do diesel em 25,8%. O aumento dos combustíveis foi o primeiro na atual gestão de Lula. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a inflação sofrerá impacto com o "grande aumento". Pelas suas contas, a alta deve elevar o IPCA em cerca de 0,40 ponto porcentual entre agosto e setembro. O Itaú Unibanco elevou sua estimativa para o ano de 4,9% para 5,1%. A direção da Petrobras vinha sendo criticada por retardar o repasse no mercado interno do aumento de custos com a compra do petróleo. Para a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, os preços continuam defasados em relação aos valores no exterior.

E mais:

Economia: Balneário Camboriú, o metro quadrado mais valorizado do Brasil

Internacional: Lojas suspendem vendas em meio a descontrole de preços na Argentina

Metrópole: Troca na rede hospitalar permite ao consumidor sair de plano de saúde

Caderno 2: Millôr, centenário e muito atual