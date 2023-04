'Notícia No Seu Tempo': PF mira antiga cúpula do GSI e do Comando Militar do Planalto por ato golpista

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (13/04/2023):

Dois dos principais auxiliares do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Bolsonaro, foram ouvidos pela Polícia Federal sobre a suposta conivência e participação de integrantes das Forças Armadas na invasão das sedes dos três Poderes, em 8 de janeiro. Os generais de divisão Carlos José Russo Assumpção Penteado e Carlos Feitosa Rodrigues prestaram depoimentos de 3 horas cada um. O GSI era responsável pela segurança dos palácios. No total, 81 militares foram interrogados pela PF, entre eles o ex-comandante militar do Planalto Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ouvido por 7 horas. A PF quis saber por que o reforço enviado por Dutra foi dispensado pelo GSI na véspera dos atos.

E mais:

Metrópole: SP vai reforçar policiamento em escolas e contratar 550 psicólogos

Política: Para manter poder, Lira forma 'blocão' com nove partidos e 173 deputados

Economia: EUA propõem elevação drástica de produção de carros elétricos

Internacional: Guerra agrava crise demográfica e enfraquece economia da Rússia

Esportes: CBF adota as novas orientações da Fifa para a arbitragem

Caderno 2: 'Frozen in Concert' mistura orquestra, teatro e animação