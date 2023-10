'Notícia No Seu Tempo': Planalto planeja usar mais militares na segurança do Rio

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (25/10/2023):

O governo federal estuda reforço do contingente de militares no Rio após o ataque contra o transporte público feito por milícias que atuam no Estado. Foram enviados 300 agentes da Força Nacional e 270 policiais rodoviários para reforçar a segurança pública. Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o auxílio federal terá papel de "força auxiliar, sem passar a ideia para a sociedade de que as Forças Armadas foram feitas para combater o crime organizado". Não se cogita intervenção federal no Rio, como a decretada em 2018 pelo então presidente Michel Temer (MDB). O policiamento continuaria sob comando do governo estadual. Ontem, Lula afirmou que estuda a criação do Ministério da Segurança Pública, separando o setor da pasta da Justiça.

Metrópole: Sobrevivente de ataque a colégio vai a enterro de colega em SP

Economia: Senado aprova urgência e desoneração da folha vai a plenário

Internacional: Pressão externa e divisões no governo israelense atrasaram invasão de Gaza

Política: Governo exonera nº 3 da Abin por espionagem ilegal

Esportes: Rebeca Andrade ganha ouro histórico no Pan com um salto quase perfeito