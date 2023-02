'Notícia No Seu Tempo': Planalto usa máquina e freia bolsonarismo no Senado; Lira é reeleito na Câmara

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (02/02/2023):

Por 49 votos a 32, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito para dois anos de mandato na presidência do Senado. A apertada margem sobre Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro de Jair Bolsonaro, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contará com uma base de sustentação apertada para aprovar reformas e terá de negociar, principalmente as mudanças constitucionais. Na Câmara, Arthur Lira (PP-AL) também foi reconduzido à presidência, mas com a maior votação da história. Dos 513 deputados, 464 votaram nele. Lira deu ao Centrão os principais postos de comando da Casa.

E mais:

Política: MP Eleitoral vai reavaliar prestação de contas de ministro

Economia: Copom mantém Selic em 13,75% e indica que pode prolongar aperto no juro

Metrópole: 30 meninas Yanomamis engravidaram de garimpeiros, dizem indígenas

Internacional: Rússia amplia ataques e prepara nova ofensiva

Esportes: Federação de atletas sugere punir Abel e Palmeiras reage

Caderno 2: Viagem ao universo enigmático de Lynch